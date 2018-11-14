В Баку пристально следили за саммитом ОДКБ в Казахстане - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку внимательно следили за саммитом ОДКБ в Казахстане.
«Мы пристально наблюдали за саммитом ОДКБ, который недавно прошел в Казахстане. Нам это не безразлично и я думаю можно понять причину этого, так как Армения оккупировала наши территории. Поэтому нам не безразлично - представитель какой страны возглавляет ОДКБ, являющейся военно-политической организацией», - сказал И.Алиев в среду в Баку на встрече с белорусским послом Геннадием Ахрамовичем.
И.Алиев также коснулся вопроса обсуждения президентом Беларуси Александром Лукашенко саммита ОДКБ на встрече с послом Азербайджана в Минске. «Обсуждение этих вопросов с партнерами является нормальным процессом и не должно вызывать определенную манию. Недавно МИД Армении выступил, считаю, с совершенно недопустимыми в международной практике заявлениями. МИД не может комментировать действия и слова президента другой страны, называть их некорректными. Некорректным является поведение МИД Армении, которое позволяет себе такого рода выходки. Видимо это результат не совсем адекватного восприятия мира и себя на карте мира», - сказал президент Азербайджана.
Глава государства добавил, что одновременно армянская сторона заявила, что в ОДКБ есть проблемы, и «тут она права, так как именно Армения и создала эти проблемы».
«Мы, конечно, с настороженностью восприняли назначение представителя Армении на должность генсека ОДКБ. Во-первых, потому что это государство проводит враждебную политику против Азербайджана, а, во-вторых, это связано с личностью самого кандидата (генсека - ИФ), который был привлечен к уголовной ответственности за свои деяния. У нас нет никаких сомнений в том, какими качествами обладает данный персонаж. Достаточно вспомнить позорное поведение армянской армии во время боестолкновений (в апреле 2016 года - ИФ) с азербайджанской армией, закончившееся горьким поражением для армянской стороны. Само его назначение на эту должность (генсека ОДКБ - ИФ) являлось дискредитацией организации. Но то, как этот человек был изгнан с должности, с уголовным преследованием, вообще является уникальным для международной практики. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что если в ОДКБ и есть проблемы, то это Армения и созданные ею проблемы», - подчеркнул И.Алиев.
Ф.Исазаде
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