Сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении «приступы психоза» - Алиев

Военно-техническое сотрудничество Баку и Минска вызывает в Ереване «приступы психоза», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Немаловажным фактором является сотрудничество в военно-технической сфере. Мы приобретаем военную технику у Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере»,- заявил И.Алиев в ходе встречи с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем.

«В Армении это вызывает приступы психоза, что крайне удивительно. Потому что Азербайджан закупает оружие не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия»,- добавил президент.

Он подчеркнул, что Азербайджан также в большом объеме приобретает военную технику в Турции, Израиле, Пакистане, европейских странах, «поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси».

«Я считаю это проявлением комплекса неполноценности. В Армении в отношении Беларуси причины достаточно просты. И Беларусь, и Армения обрели независимость в одно и то же время. Сегодня Армения является одной из беднейших стран мира и находится на дне»,- подчеркнул президент.

Беларусь же, как отметил И.Алиев, несмотря на наложенные в свое время санкции, успешно развивалась и развивается сегодня. «Это результат мудрой политики президента А.Лукашенко. Беларусь стала мощным государством с развитой промышленностью, сельским хозяйством, высоким уровнем социальной защищенности. Поэтому, нам кажется, что необоснованные претензии, которые высказываются со стороны Армении, имеют в природе своей вот этот фактор (неполноценности – ИФ)»,- подчеркнул глава государства.

Ф.Исазаде