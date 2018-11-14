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Дальнее зарубежье 14.11.2018 16:23

Вестминстер намерен ограничить возможности создания суперособняков - СМИ

Муниципалитет Вестминстера, самого центрального и фешенебельного района Лондона, собирается серьезно ограничить возможности супербогатых домовладельцев, остановив появление "суперособняков", пишет The Times.

Вестминстерский совет намерен со следующего года ввести ограничения на размеры новых объектов. Так, собственникам будет запрещено объединять несколько соседних объектов недвижимости в один дом.

Кроме того, не будут выдаваться разрешения на строительство, реконструкцию и перепланировку для зданий площадью больше 150 квадратных метров для того, чтобы сохранить пространство для "реальных людей". Эта площадь соответствует среднему дому с четырьмя спальнями, отмечается в статье.

Муниципалитет отправил новый план развития района в министерство местного самоуправления, где, как ожидается, он получит одобрение.

Вестминстер - один из исторических районов Большого Лондона, образующий западную часть центра города. По данным СМИ, в последние годы олигархи, миллиардеры и члены ближневосточных королевских семей покупали здесь все больше недвижимости. В связи с этим власти района предпринимают меры для сокращения числа пустующих роскошных дворцов и сохранения размеров жилого фонда.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, НЕДВИЖИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]