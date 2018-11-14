Алиев доволен экономическим сотрудничеством Азербайджана и Беларуси

Двусторонние отношения между Баку и Минском непоколебимы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наши отношения непоколебимы. Они имеют прочный фундамент, основаны на дружбе, отношениях взаимного уважения, поддержки, и нацелены на будущее. И я уверен, что мой предстоящий визит в дружественную страну еще больше укрепит их. Повестка дня визита очень обширная. Очень много документов будут подписаны, которые, уверен, будут реализованы так же, как и все наши предыдущие договоренности», - заявил И.Алиев в ходе встречи с послом Беларуси в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем.

Глава государства отметил, что азербайджано-белорусское отношения охватывают многие сферы, начиная от взаимодействия в политической плоскости, заканчивая сотрудничеством на региональном и международном уровне.

«Хорошие показатели видим в экономической сфере. Рост товарооборота тому хороший пример. Также уже функционируют и торговые представительства Беларуси в Азербайджане, Азербайджана в Беларуси. Промышленная кооперация демонстрирует, думаю, исключительную эффективность. Те проекты, которые мы наметили с Александром Григорьевичем, реализованы. Сегодня это укрепляет промышленный потенциал Азербайджана»,- сказал он.

Президент отметил, что страны также полноценные отношения в сфере образования, науки и культуры.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане придают большое значение предстоящему его визиту в Минск.

«Мы видим и знаем, что и в Беларуси придается большое значение предстоящему официальному визиту президента Азербайджана. Буквально недавно А.Лукашенко пригласил посла Азербайджана в Беларуси для того, чтобы также высказать свое мнение и обсудить вопросы, связанные с предстоящим визитом. Сегодня мы с вами встречаемся, и вы как опытный дипломат хорошо знаете, что такая практика редко встречается в отношениях между странами. Это показатель высокого уровня наших отношений, высокого уровня уважения и взаимного доверия»,- отметил И.Алиев.

В свою очередь, Г.Ахрамович отметил, что в Минске тщательно готовятся к предстоящему визиту И.Алиева.

«Мы очень готовимся к вашему визиту в Беларусь. Подготовка ведется очень тщательно, на контроле правительств. Я думаю, что те соглашения и проекты, которые уже готовы к подписанию, придадут еще новую динамику нашему сотрудничеству. Беларусь и Азербайджан - открыты к сотрудничеству друг с другом»,- сказал посол.

Дипломат отметил, что президенты Азербайджана и Беларуси руководствуются тем, что «наше сотрудничество, как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате должно иметь конструктивное начало и не направлено против каких-либо других стран, блоков».

«И Вы, и президент Беларуси в своей политике всегда стремитесь к тому, чтобы в развитии отношений с другими странами твердо соблюдались нормы и основополагающие принципы международного права, чтобы все конфликты разрешались в конструктивном духе, поступательно и мирным путем. И я рад отметить то, что в этом плане есть определенные подвижки»,- отметил Г.Ахрамович.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда может рассчитывать на поддержку азербайджанских друзей, в том числе и в международных форматах.

«И то же самое мы всегда поддерживаем Азербайджан на различных международных площадках - по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Мы всегда это ощущаем», - сказал он.

Ф.Исазаде