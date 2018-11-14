Главный исполнительный директор Bakcell рассказал о цифровой трансформации на конференции в Лондоне

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в значительной степени способствует развитию телекоммуникационной отрасли на местном и международном уровне, принимая активное участие в самых престижных конференциях мира посвященных телекоммуникациям и инновациям.

Главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс принял участие в престижном мероприятии Total Telecom Congress вместе с руководителями высшего звена ведущих мировых телекоммуникационных компаний. В этом году мероприятие, организованное в Лондоне с 30 по 31 октября, было посвящено стратегии, инновациям и партнерству в телекоммуникационной отрасли.

Во время панельной дискуссии под названием «За пределами возможностей технологии: как развить корпоративную стратегию и структуру телекоммуникационной компании, чтобы обеспечить цифровое преобразование?» Николай Беккерс представил свое экспертное мнение по таким важным для всей отрасли темам, как растущая роль должности директора по цифровым технологиям, применение цифровых трудовых инструментов, стратегия цифровых инвестиций, новые модели работы, перенимание опыта провайдеров цифровых услуг и автоматизация внутренних процессов. В дискуссии также приняли участие глава департамента технологий и телекоммуникаций Facebook Даниэль Аугстен, главный директор по трансформации Cable & Wireless Кристиан Роттер, директор по стратегии, трансформации и оптовой торговле OTE Group Яннис Константиндис.

В рамках мероприятия, главный исполнительный директор Bakcell дал обширное интервью каналу Total Telecom в YouTube, чтобы обсудить значение цифрового преобразования для сферы телекоммуникаций, стратегию обслуживания клиентов, важность изменения организационной культуры и рассказать о планах Bakcell на ближайшее время.

«Сегодня, переход на цифровые технологии является одной из основных тем всего телекоммуникационного мира, и я считаю, что для достижения большей эффективности, переход должен быть реализован в различных областях бизнеса. Прежде всего, цифровая трансформация должна быть реализована в рамках основного направления деятельности оператора, то есть сетевых услуг. Кроме того, взаимодействие с клиентами должно осуществляться посредством цифровых технологий, чтобы сделать его более удобным и эффективным. Другой областью, к которой следует применить цифровую трансформацию, является корпоративная культура. Традиционные операторы связи очень бюрократичны по своей сути. В данных условиях очень сложно внедрять инновации и управлять цифровыми преобразованиями в рамках существующей организации и в то же время продолжать осуществлять важные процессы, касающиеся сети и маркетинга. Несмотря на то, что операторы связи эффективно справляются с основными направлениями своего бизнеса, они должны стать достаточно гибкими. Переход на цифровые технологии поможет им быстрее и эффективнее решать задачи клиентов. Цифровая трансформация требует перемен в образе мышления людей, которые работают в организации. Это означает, что люди нуждаются в большей свободе и четко поставленной цели для ее применения» сказал Николаи Беккерс.

Полную версию интервью можно посмотреть на канале Total Telecom в YouTube по следующей ссылке:

http://bit.ly/bakcell

Отметим, что Николаи Беккерс был назначен на должность главного исполнительного директора Bakcell в 2016 году. До этого, он занимал ключевые посты в ведущих телекоммуникационных компаниях стран Западной и Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Его богатый опыт работы и экспертные знания в области телекоммуникаций, включают в себя осуществление работ и проектов, сыгравших стратегическую роль в обеспечении успешной коммерческой деятельности на самых конкурентных телекоммуникационных рынках мира.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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