Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил уполномоченного представителя Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Согласно подписанному в среду распоряжению уполномоченным представителем Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря назначен заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков