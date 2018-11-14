Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил уполномоченного представителя Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря.
Согласно подписанному в среду распоряжению уполномоченным представителем Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря назначен заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»