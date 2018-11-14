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Внешняя политика 14.11.2018 18:11

Алиев назначил уполномоченного представителя Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил уполномоченного представителя Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Согласно подписанному в среду распоряжению уполномоченным представителем Азербайджана в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря назначен заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, РАБГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]