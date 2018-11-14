Президент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании подписанный с МИД Китая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между министерствами иностранных дел Азербайджана и Китая.
Меморандум между внешнеполитическими ведомствами двух стран был подписан 13 сентября 2018 года в Сантьяго.
Соответствующий указ И.Алиева опубликован в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»