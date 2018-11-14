Президент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании подписанный с МИД Китая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между министерствами иностранных дел Азербайджана и Китая.

Меморандум между внешнеполитическими ведомствами двух стран был подписан 13 сентября 2018 года в Сантьяго.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков