Лейбористы в Британии намерены голосовать против проекта соглашения по Brexit

Представитель теневого правительства Британии Кейр Стармер в четверг заявил, что члены Лейбористской партии Великобритании намерены голосовать против предложенного проекта соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".
Он добавил, что составленный в ночь на четверг проект соглашения по Brexit является "жалким провалом переговорного процесса".
К.Стармер отметил, что в 585-страничном соглашении лишь семь страниц посвящены отношениям Лондона и Брюсселя после Brexit, и что таким образом премьер-министр предлагает парламенту подписать документ "без понимания, куда мы движемся".
Накануне ЕС и британское правительство согласовали соглашение по выходу Великобритании из ЕС.
Ранее в четверг главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье и председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе объявили о проведении 25 ноября чрезвычайного саммита стран ЕС, посвященного данному соглашению.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»