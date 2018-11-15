Лейбористы в Британии намерены голосовать против проекта соглашения по Brexit

Представитель теневого правительства Британии Кейр Стармер в четверг заявил, что члены Лейбористской партии Великобритании намерены голосовать против предложенного проекта соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

Он добавил, что составленный в ночь на четверг проект соглашения по Brexit является "жалким провалом переговорного процесса".

К.Стармер отметил, что в 585-страничном соглашении лишь семь страниц посвящены отношениям Лондона и Брюсселя после Brexit, и что таким образом премьер-министр предлагает парламенту подписать документ "без понимания, куда мы движемся".

Накануне ЕС и британское правительство согласовали соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее в четверг главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье и председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе объявили о проведении 25 ноября чрезвычайного саммита стран ЕС, посвященного данному соглашению.