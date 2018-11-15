Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9274 RUR   0.0254 GBR   2.212 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.25 Brent   66.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 17 Ноя 15° 18 Ноя 13°

Дальнее зарубежье 15.11.2018 14:04

Лейбористы в Британии намерены голосовать против проекта соглашения по Brexit

Представитель теневого правительства Британии Кейр Стармер в четверг заявил, что члены Лейбористской партии Великобритании намерены голосовать против предложенного проекта соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

Он добавил, что составленный в ночь на четверг проект соглашения по Brexit является "жалким провалом переговорного процесса".

К.Стармер отметил, что в 585-страничном соглашении лишь семь страниц посвящены отношениям Лондона и Брюсселя после Brexit, и что таким образом премьер-министр предлагает парламенту подписать документ "без понимания, куда мы движемся".

Накануне ЕС и британское правительство согласовали соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее в четверг главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье и председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе объявили о проведении 25 ноября чрезвычайного саммита стран ЕС, посвященного данному соглашению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, СОГЛАШЕНИЕ, ЛЕЙБОРИСТЫ


Похожие новости


Туск не разделяет оптимизма Мэй по проекту соглашения о Brexit Лондон к понедельнику может подготовить соглашение по Brexit - СМИ Британский парламент должен отвергнуть любой вариант сделки по Brexit - Блэр Тереза Мэй вновь подтвердила: второго референдума по Brexit не будет Мэй сообщит парламенту Британии, что сделка по Brexit согласована на 95% - газета Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]