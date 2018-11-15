Lockheed Martin поставит Минобороны США самолеты F-35 на сумму $22,7 млрд

Американский военный подрядчик Lockheed Martin Corp. получил от Минобороны США контракт на поставку 225 многоцелевых истребителей F-35 на общую сумму $22,7 млрд, пишет Dow Jones.
Ожидается, что поставки будут осуществлены до марта 2023 года.
Кроме того, Lockheed поставит восемь вертолетов MH-60R на сумму $382 млн.
Ранее Минобороны США призвало Lockheed принять меры по снижению стоимости и сокращению времени производства самолетов F-35.
Акции Lockheed дорожают на предварительных торгах в четверг на 0,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 5,5%, до $87 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»