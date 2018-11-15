Европарламент одобрил выделение 780 млн евро на закрытие Игналинской АЭС в Литве

Европарламент (ЕП) проголосовал по будущей многолетней финансовой программе и одобрил выделение 780 млн евро на вывод из эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС)- о такой сумме просила Литва.
"Это решение ЕП - хорошее известие для Литвы. Это укрепляет наши дальнейшие переговорные позиции относительно финансирования ИАЭС после 2020 года", - сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Одобрение Европарламента еще не является окончательным решением о выделении средств ИАЭС. Будущий многолетний бюджет Евросоюза еще должен утвердить Совет ЕС.
Как сообщает министерство энергетики Литвы, в общей сложности для финансирования вывода ИАЭС из эксплуатации в период новой многолетней финансовой программы понадобится 907 млн евро, из них потребность в средствах ЕС в период 2021 - 2027 годов составляет 780 млн евро.
Эта сумма обоснована утвержденным в 2014 году и согласованным с Еврокомиссией окончательным планом вывода ИАЭС из эксплуатации.
Еврокомиссия внесла предложение выделить в новой многолетней финансовой программе на закрытие Игналинской АЭС 552 млн евро.
С этой целью из бюджета EС в 2014 - 2020 годах выделено 450,8 млн евро, в 2007 - 2013 годах - 837,4 млн евро.
Литва взяла обязательство закрыть свою АЭС при вступлении в Евросоюз. ИАЭС была окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию, согласно подсчетам, будут продолжаться до 2038 года. Подсчеты показывают, что до того времени на закрытие станции еще понадобится 1,3 млрд евро.
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