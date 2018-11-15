Деталей декларации 1956 года недостаточно для заключения мира с Японией - Путин

Возвращение к обсуждению с Японией вопроса о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года требует дополнительной проработки, поскольку в ней не прописан ряд вопросов, заявил президент России Владимир Путин.

"Вчера, действительно, в ходе нашей встречи, премьер-министр (Синдзо Абэ - ИФ) готов был бы, Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года", - сказал он на пресс-конференции в Сингапуре.

"Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась", - отметил российский лидер.

Как сообщалось , в соответствии с декларацией 1956 года Советский Союз заявлял о готовности передать Японии два острова Южной Курильской гряды после подписания мирного договора с Японией. Документ был ратифицирован обеими странами, однако , Япония, впоследствии отказалась от исполнения договоренности.