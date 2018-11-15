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СНГ 15.11.2018 15:15

Путин заявил о готовности к встрече с Трампом: нам есть, о чем поговорить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите "двадцатки" в Аргентине, американская сторона также ведет соответствующую подготовку.

"Договорились (с Трампом - ИФ) встретиться в Буэнос-Айресе, если получится - мы со своей стороны готовы, сейчас вице-президент (США Майк Пенс - ИФ) говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Ну, посмотрим, что получится. Нам действительно есть, о чем поговорить", - сказал В.Путин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Буквально за несколько минут до пресс-конференции в Сингапуре В.Путин пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]