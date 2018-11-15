Путин заявил о готовности к встрече с Трампом: нам есть, о чем поговорить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите "двадцатки" в Аргентине, американская сторона также ведет соответствующую подготовку.
"Договорились (с Трампом - ИФ) встретиться в Буэнос-Айресе, если получится - мы со своей стороны готовы, сейчас вице-президент (США Майк Пенс - ИФ) говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Ну, посмотрим, что получится. Нам действительно есть, о чем поговорить", - сказал В.Путин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Буквально за несколько минут до пресс-конференции в Сингапуре В.Путин пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом.
Киев и Баку готовят визит президента Азербайджана в Украину - дипломат
Баку и Москва утвердили план на 2019 год по демаркации границы
Центробанк Азербайджана к 2020г внедрит Цифровую систему идентификации на основе Blockchain
Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефти на $13 млрд
Торговый дом Украины в Азербайджане откроется до конца 2018 года – посол в Баку
Президент Алиев отправил в отставку ректора БГУ
Совет ВАДА соберется в следующий раз в мае 2019
Исполком ВАДА в середине января 2019 года оценит выполнение двух критериев восстановления РУСАДА
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Пресс-релиз Посольства Украины в Азербайджанской Республике
Смотри «Брейн ринг» и выигрывай призы от Nar!
Группа компаний Nobel Oil впервые в регионе провела тренинг по турбокомпрессорному оборудованию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»