Путин заявляет, что не обговаривал с Нетаньяху возможные сроки встречи

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Париже обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху гибель российского самолета в Сирии, но сроки встречи не обговаривал.
"Мы не планировали пока (встречи - ИФ), но поговорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии, я имею в виду гибель нашего самолета и наших людей, наших военнослужащих", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Сингапуре в четверг.
По его словам, позиция Израиля по этому вопросу "понятна". "Они считают, что не причастны к этой трагедии. Мы, разумеется, говорили об этом, говорили и о других вопросах, связанных с двусторонними отношениями, с ситуацией в регионе в целом и в Сирии, в частности",- отметил президент РФ.
Он добавил, что конкретные встречи возможной двусторонней встречи пока не обговаривались.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»