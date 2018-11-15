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СНГ 15.11.2018 15:30

Путин заявляет, что не обговаривал с Нетаньяху возможные сроки встречи

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Париже обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху гибель российского самолета в Сирии, но сроки встречи не обговаривал.

"Мы не планировали пока (встречи - ИФ), но поговорили, конечно, о той трагедии, которая произошла в Сирии, я имею в виду гибель нашего самолета и наших людей, наших военнослужащих", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Сингапуре в четверг.

По его словам, позиция Израиля по этому вопросу "понятна". "Они считают, что не причастны к этой трагедии. Мы, разумеется, говорили об этом, говорили и о других вопросах, связанных с двусторонними отношениями, с ситуацией в регионе в целом и в Сирии, в частности",- отметил президент РФ.

Он добавил, что конкретные встречи возможной двусторонней встречи пока не обговаривались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]