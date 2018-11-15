Более 100 человек пропали без вести во время пожаров в Калифорнии

Спасатели продолжают разыскивать 130 человек, о которых ничего не известно после пожаров, вспыхнувших в американском штате Калифорния, сообщают в четверг американские СМИ.

Многие из тех, кто пропал без вести, - пожилые люди. При этом число жертв пожаров по-прежнему составляет 56 человек.

Ранее сообщалось, что пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми смертоносными в истории США за последние 100 лет. В настоящий момент их площадь достигает уже 55 тыс. га.

Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.