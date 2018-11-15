Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9274 RUR   0.0254 GBR   2.212 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.25 Brent   66.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 17 Ноя 15° 18 Ноя 13°

Дальнее зарубежье 15.11.2018 14:03

Более 100 человек пропали без вести во время пожаров в Калифорнии

Спасатели продолжают разыскивать 130 человек, о которых ничего не известно после пожаров, вспыхнувших в американском штате Калифорния, сообщают в четверг американские СМИ.

Многие из тех, кто пропал без вести, - пожилые люди. При этом число жертв пожаров по-прежнему составляет 56 человек.

Ранее сообщалось, что пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми смертоносными в истории США за последние 100 лет. В настоящий момент их площадь достигает уже 55 тыс. га.

Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми смертоносными в истории США за последние 100 лет Число жертв лесного пожара в Калифорнии приближается к 50 - власти Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 40 человек Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 12 человек - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]