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СНГ 15.11.2018 15:45

Заместители генсеков ОДКБ и ООН обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в Афганистане

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Алымбай Султанов и заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло в ходе встречи в Москве в четверг обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.

"С обеих сторон с удовлетворением отмечено поступательное развитие взаимодействия ОДКБ и ООН. В первую очередь - на треках противостояния угрозам международного терроризма, смыкающегося с трансграничной преступностью, и проведения миротворческих операций", - сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте ОДКБ.

Кроме того, стороны отметили "значительное совпадение оценок развития ситуации в Афганистане, где сохраняется высокий уровень террористической активности и продолжает нарастать незаконное производство и оборот наркотиков с территории этой страны, что требует энергичных согласованных шагов международного сообщества".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]