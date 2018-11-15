Заместители генсеков ОДКБ и ООН обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в Афганистане

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Алымбай Султанов и заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло в ходе встречи в Москве в четверг обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.
"С обеих сторон с удовлетворением отмечено поступательное развитие взаимодействия ОДКБ и ООН. В первую очередь - на треках противостояния угрозам международного терроризма, смыкающегося с трансграничной преступностью, и проведения миротворческих операций", - сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте ОДКБ.
Кроме того, стороны отметили "значительное совпадение оценок развития ситуации в Афганистане, где сохраняется высокий уровень террористической активности и продолжает нарастать незаконное производство и оборот наркотиков с территории этой страны, что требует энергичных согласованных шагов международного сообщества".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»