Фунт упал максимальными темпами за полтора года после отставки трех британских министров

Курс фунта стерлингов в ходе торгов в четверг демонстрирует максимальное за 17 месяцев падение на новости, что сразу три британских министра подали в отставку из-за несогласия с проектом соглашения Великобритании и ЕС по Brexit.

К 14:22 в четверг фунт упал к доллару США на 1,8%, до $1,2762 за фунт. Британская валюта практически полностью нивелировала рост с начала года.

В отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.

Проект соглашения с ЕС будет рассматриваться парламентом Великобритании и должен быть одобрен странами Евросоюза.