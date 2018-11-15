Фунт упал максимальными темпами за полтора года после отставки трех британских министров

Курс фунта стерлингов в ходе торгов в четверг демонстрирует максимальное за 17 месяцев падение на новости, что сразу три британских министра подали в отставку из-за несогласия с проектом соглашения Великобритании и ЕС по Brexit.
К 14:22 в четверг фунт упал к доллару США на 1,8%, до $1,2762 за фунт. Британская валюта практически полностью нивелировала рост с начала года.
В отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.
Проект соглашения с ЕС будет рассматриваться парламентом Великобритании и должен быть одобрен странами Евросоюза.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»