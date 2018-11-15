Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9274 RUR   0.0254 GBR   2.212 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.25 Brent   66.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 17 Ноя 15° 18 Ноя 13°

15.11.2018 14:30

Смотри «Брейн ринг» и выигрывай призы от Nar!

Продолжается 12-й сезон интеллектуальных игр «Брейн ринг», проходящих при поддержке оператора Nar. Как и каждый год, в этом сезоне проводится специальный онлайн-конкурс для телевизионной аудитории. Так, зрители, которые первыми дают правильные ответы на вопросы, заданные на странице Nar в Twitter по ходу эфира, получают специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители «Брейн-ринг» имеют неплохие шансы получить подарки от Nar.

Стали известны имена пользователей Twitter, ставших победителями в октябре: Фархад Маммадли (https://twitter.com/BadFarhad), Рафи Аскерли (https://twitter.com/refiesgerli), Елвин Аббасов(https://twitter.com/abbasovbm), А.Аббасова (https://twitter.com/a_ayaone).

Отметим, что в интеллектуальных соревнованиях по «Брейн Рингу» принимают участие команды, представляющие различные регионы и высшие учебные заведения страны. Игры продлятся до конца декабря и будут транслироваться по воскресеньям в 22:00, в эфире телеканала İctimai TV.

Более подробную информацию можно получить, посетив аккаунт @salamnar в Twitter.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]