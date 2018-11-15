Смотри «Брейн ринг» и выигрывай призы от Nar!

Продолжается 12-й сезон интеллектуальных игр «Брейн ринг», проходящих при поддержке оператора Nar. Как и каждый год, в этом сезоне проводится специальный онлайн-конкурс для телевизионной аудитории. Так, зрители, которые первыми дают правильные ответы на вопросы, заданные на странице Nar в Twitter по ходу эфира, получают специальные подарки от мобильного оператора. Таким образом, наряду с возможностью следить за интеллектуальными играми, любители «Брейн-ринг» имеют неплохие шансы получить подарки от Nar.
Стали известны имена пользователей Twitter, ставших победителями в октябре: Фархад Маммадли (https://twitter.com/BadFarhad), Рафи Аскерли (https://twitter.com/refiesgerli), Елвин Аббасов(https://twitter.com/abbasovbm), А.Аббасова (https://twitter.com/a_ayaone).
Отметим, что в интеллектуальных соревнованиях по «Брейн Рингу» принимают участие команды, представляющие различные регионы и высшие учебные заведения страны. Игры продлятся до конца декабря и будут транслироваться по воскресеньям в 22:00, в эфире телеканала İctimai TV.
Более подробную информацию можно получить, посетив аккаунт @salamnar в Twitter.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.
Киев и Баку готовят визит президента Азербайджана в Украину - дипломат
Баку и Москва утвердили план на 2019 год по демаркации границы
Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефти на $13 млрд
Центробанк Азербайджана к 2020г внедрит Цифровую систему идентификации на основе Blockchain
Торговый дом Украины в Азербайджане откроется до конца 2018 года – посол в Баку
Президент Алиев отправил в отставку ректора БГУ
Совет ВАДА соберется в следующий раз в мае 2019
Исполком ВАДА в середине января 2019 года оценит выполнение двух критериев восстановления РУСАДА
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Премьер-министр Эстонии не поддерживает дублирование НАТО в Европе
Делегация ВАДА получит доступ к пробам Московской лаборатории - глава организации
Британское правительство не рассматривает ситуацию, при которой Brexit может не состояться - Мэй
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»