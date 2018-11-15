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Дальнее зарубежье 15.11.2018 14:43

Саудовская прокуратура обвиняет 11 человек по делу об убийстве Хашкаджи

Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

В частности, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни.

В прокуратуре отметили, что в интересах следствия не будут раскрывать имена 11 обвиняемых. Всего следствие ведется в отношении 21 человека.

В прокуратуре рассказали, что к делу причастны один из бывших высокопоставленных руководителей разведки генерал Ахмед аль-Ассири и экс-советник властей Саудовской Аравии. Так, генерал отдал приказ особой группе вернуть Дж.Хашкаджи обратно в Саудовскую Аравию. Однако в генконсульстве завязалась драка с журналистом, и глава этой группы в итоге принял решение устранить журналиста.

В настоящий момент бывший советник находится под следствием, и он ограничен в свободе передвижения.

По версии следствия, Дж.Хашкаджи после убийства расчленили и вынесли с территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом пять человек, в отношении которых прокуратура затребовала смертную казнь, транспортировали останки журналиста из генконсульства, а еще один соучастник убийства передал останки местному компаньону.

В то же время обвиняемые лгали экс-руководителю разведки и поначалу отрицали факт убийства Дж.Хашкаджи.

В прокуратуре также подчеркнули, что кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд не причастен к делу, и он не был осведомлен об операции в отношении Дж.Хашкаджи.

Также представитель прокуратуры сообщил, что Саудовская Аравия попросила власти Турции предоставить улики, в том числе аудиозаписи, имеющие отношение к убийству Дж.Хашкаджи, однако в Эр-Рияде все еще ожидают ответ Турции на свой запрос.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙИСТВО, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]