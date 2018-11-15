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Премьер попросит парламентариев поддержать сделку по Breхit

Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в четверг в палате общин, заявила, что обратится к парламенту с просьбой поддержать соглашение о Brexit из соображений национальных интересов.

По ее словам, альтернативой предварительному соглашению является "отсутствие соглашения".

Т.Мэй отметила, что она сделала непростой, но правильный выбор по соглашению о Brexit.

Британский премьер-министр подчеркнула, что обращение к парламентариям будет сделано в целях "защиты национальных интересов".

Накануне Т.Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит.

Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]