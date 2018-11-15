Премьер попросит парламентариев поддержать сделку по Breхit

Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в четверг в палате общин, заявила, что обратится к парламенту с просьбой поддержать соглашение о Brexit из соображений национальных интересов.
По ее словам, альтернативой предварительному соглашению является "отсутствие соглашения".
Т.Мэй отметила, что она сделала непростой, но правильный выбор по соглашению о Brexit.
Британский премьер-министр подчеркнула, что обращение к парламентариям будет сделано в целях "защиты национальных интересов".
Накануне Т.Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит.
Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше.
Британский премьер также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»