Премьер попросит парламентариев поддержать сделку по Breхit

Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в четверг в палате общин, заявила, что обратится к парламенту с просьбой поддержать соглашение о Brexit из соображений национальных интересов.

По ее словам, альтернативой предварительному соглашению является "отсутствие соглашения".

Т.Мэй отметила, что она сделала непростой, но правильный выбор по соглашению о Brexit.

Британский премьер-министр подчеркнула, что обращение к парламентариям будет сделано в целях "защиты национальных интересов".

Накануне Т.Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит.

Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.