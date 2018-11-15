Товарооборот между Азербайджаном и РФ за 10 месяцев вырос на 20% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 10 месяцев 2018 года составил $1 млрд 992 млн 89,51 тыс., что на 20,3% больше аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,9% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период.
«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $509 млн 984,6 тыс., что на 12,8% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,2% азербайджанского экспорта за январь-октябрь 2018 года», - отметили в ГТК.
Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-октябре составил $1 млрд 482 млн 104,91 тыс., что на 23% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 16,02%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-октябрь текущего года составило $972 млн 120,32 тыс.
Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»