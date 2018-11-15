Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре увеличилось в 3,2 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре 2018 года составило $6 млрд 718 млн 751,05 тыс., что в 3,2 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-октябрь 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $25 млрд 223 млн 870,79 тыс. (рост на 57,5% по сравнению с январем-октябрем 2017 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $15 млрд 971 млн 310,92 тыс. (рост на 76,4%), импорт - $9 млрд 252 млн 559,87 тыс. (рост на 32,9%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (80,92%), нефтепродукты (2,88%), природный газ (7,57%), электроэнергию (0,37%), плодоовощную продукцию (2,54%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,08%), сахар (0,14%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,08%), химическую продукцию (0,4%), пластмассы и изделия из них (0,65%), хлопок (0,4%), хлопковое волокно (0,12%), черные металлы и изделия из них (0,45%), алюминий и изделия из него (0,64%), прочее (2,71%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,01%, табак и табачную продукцию - 1,25%, цемент - 0,1%, фармацевтическую продукцию - 2,62%, пластмассы и изделия из них - 3,23%, дрова и древесную продукцию - 2,64%, черные металлы и изделия из них - 11,13%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 22,65%, транспортные средства и запчасти – 7,73%, мебель – 0,93%, прочее – 35,71%.

Всего в отчетный период было экспортировано 7,367 тыс. видов товаров, импортировано – 2,875 тыс.

Во внешнеторговых операциях в январе-октябре 2018 года задействовано 6,636 тыс. государственных и частных предприятий, 12,7 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 178 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-октябре 2018 года проводил с Италией (27,72% от общего экспорта), Турцией (9,27%), Израилем (6,27%), Индией (4,69%), Чехией (4,5%), Тайванем (4,47%), Германией (4,25%), Индонезией (3,49%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (16,02%), Турцией (14,15%), Китаем (10,25%), Германией (5,74%), США (4,85%), Швейцарией (4,39%), Украиной (3,88%), Японией (3,67%).

Н.Аббасова