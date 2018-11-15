Баку и Москва утвердили план на 2019 год по демаркации границы

Шестое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии завершилось в четверг в Москве, сообщает МИД Азербайджана.

«13-15 ноября 2018 года в Москве состоялось 6-ое заседание комиссии. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с процессом демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы Комиссии на 2019 год и подписан протокол заседания», - отмечается в сообщении.

МИД подчеркивает, что «встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога».

«Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Азербайджана. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

А.Азизов