Баку и Москва утвердили план на 2019 год по демаркации границы

Шестое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии завершилось в четверг в Москве, сообщает МИД Азербайджана.
«13-15 ноября 2018 года в Москве состоялось 6-ое заседание комиссии. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с процессом демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы Комиссии на 2019 год и подписан протокол заседания», - отмечается в сообщении.
МИД подчеркивает, что «встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога».
«Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Азербайджана. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам», - отмечает внешнеполитическое ведомство.
А.Азизов
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