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Внешняя политика 15.11.2018 15:27

Баку и Москва утвердили план на 2019 год по демаркации границы

Шестое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии завершилось в четверг в Москве, сообщает МИД Азербайджана.

«13-15 ноября 2018 года в Москве состоялось 6-ое заседание комиссии. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с процессом демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы Комиссии на 2019 год и подписан протокол заседания», - отмечается в сообщении.

МИД подчеркивает, что «встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога».

«Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Азербайджана. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]