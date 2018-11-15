Казахстан разработает меры для прекращения оттока ГСМ в РФ - глава Минэнерго республики

Минэнерго Казахстана заявляет о вывозе дизельного топлива и бензина из Казахстана в Россию большегрузными автомобилями, для защиты внутреннего рынка казахстанское правительство планирует ввести меры контроля на границе, крайний вариант - повышение цен на ГСМ до уровня российских.
"КазМунайГаз" и министерство (энергетики - ИФ-К) проводили работу по аналитике о том, что на приграничных рынках с Российской Федерацией резко возросло потребление дизельного топлива и бензина", - заявил в четверг глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев на совещании по вопросам ценообразования цен на ГСМ на внутреннем рынке.
"Сегодня, если сравнивать потребление Туркестанского области и Шымкента, в которых вместе проживают 3 млн человек, и Западно-Казахстанской или Костанайской областей, в которых проживают 700-800 тыс. человек, то потребление в двух последних в несколько раз больше, чем на юге по дизельному топливу и по бензину. Это означает, что дизельное топливо и бензин утекают на сопредельные рынки, в Российскую Федерацию. Вывозятся большегрузными машинами, фурами, устанавливают себе дополнительные баки, есть факты вывоза бензовозами", - заявил К.Бозумбаев.
По его словам, Минэнерго обсуждает с правительством страны меры по контролю границы для предотвращения перетока ГСМ в РФ. Вместе с тем, сохранение текущих цен на ГСМ представляется нецелесообразным, так как сохранится большая разница между казахстанскими и российскими ценами на топливо, что стимулирует вывоз бензина за границу.
"Понятно, что граница у нас большая, нет таможни сейчас. Я об этих фактах сообщил премьер-министру. Либо мы должны поддерживать тот паритет цен, который в Казахстане сложился. Но тогда, если в РФ ещё вырастут цены, тогда у нас может возникнуть дефицит, будет вывозиться практически все. Поэтому мы должны контролировать свою границу. Поэтому я доложил премьер-министру, он дал поручение вице-премьер Ерболату Досаеву. Мы с вами, коллеги, сформулируем свои предложения и в пятницу будем докладывать в правительстве о вариантах и предложениях по защите нашего рынка. У нас другого пути нет", - сказал глава Минэнерго.
"Второй путь - это нарастить цены до уровня российских. Но это, наверное, из области фантастики - сделать такие цены, как 250 за дизель (тенге за литр) и 240 за бензин. Но это тоже путь, который мы сейчас не отбрасываем. В этом случае правительству нужно будет какие-то меры принимать субсидирование потребителей. Скорее всего, будем двигаться по первому пути, когда будем укреплять свои границы", - сказал К.Бозумбаев.
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