Российские сенаторы намерены предложить взаимодействие новым коллегам из США

Комитет по международным делам Совета Федерации в начале следующего года планирует предложить взаимодействие новому составу аналогичного комитета в Сенате США, сообщил сенатор Константин Косачев.

"Ждём формирования состава нового комитета по международным делам с 1 января, после этого имею в виду возобновить новому председателю предложения по взаимодействию комитетов, которые ранее излагал Бобу Коркеру (он не переизбрался) и которые остались нереализованными, хотя и сохраняют актуальность", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в четверг.

О поездке российских сенаторов в США для встреч с американским коллегами пока речи не идёт, отметил он.