Российские сенаторы намерены предложить взаимодействие новым коллегам из США

Комитет по международным делам Совета Федерации в начале следующего года планирует предложить взаимодействие новому составу аналогичного комитета в Сенате США, сообщил сенатор Константин Косачев.
"Ждём формирования состава нового комитета по международным делам с 1 января, после этого имею в виду возобновить новому председателю предложения по взаимодействию комитетов, которые ранее излагал Бобу Коркеру (он не переизбрался) и которые остались нереализованными, хотя и сохраняют актуальность", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в четверг.
О поездке российских сенаторов в США для встреч с американским коллегами пока речи не идёт, отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»