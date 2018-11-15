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СНГ 15.11.2018 17:04

Российские сенаторы намерены предложить взаимодействие новым коллегам из США

Комитет по международным делам Совета Федерации в начале следующего года планирует предложить взаимодействие новому составу аналогичного комитета в Сенате США, сообщил сенатор Константин Косачев.

"Ждём формирования состава нового комитета по международным делам с 1 января, после этого имею в виду возобновить новому председателю предложения по взаимодействию комитетов, которые ранее излагал Бобу Коркеру (он не переизбрался) и которые остались нереализованными, хотя и сохраняют актуальность", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в четверг.

О поездке российских сенаторов в США для встреч с американским коллегами пока речи не идёт, отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, США, СЕНАТ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]