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Спорт 15.11.2018 15:50

Совет ВАДА соберется в следующий раз в мае 2019

Следующее заседание совета учредителей WADA состоится в Монреале в мае 2019 года, сообщается в "Твиттере" Всемирного антидопингового агентства.

"Следующее собрание Совета состоится в Монреале (Канада) в мае 2019 года", - говорится в сообщении.

Заседание совета учредителей ВАДА проходит в Баку в четверг. В ходе заседания принято решение о том, что 28 ноября Московскую лабораторию посетит делегация ВАДА.

Кроме того, в ходе заседания члены совета ВАДА, как ожидается, должны обсудить отчет о шагах, предпринятых после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах, а также прогресс, достигнутый после решения исполкома от 20 сентября, признавшего РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Р.Бабаев

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Тэги: ВАДА, СОВЕТ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]