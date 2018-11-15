Совет ВАДА соберется в следующий раз в мае 2019

Следующее заседание совета учредителей WADA состоится в Монреале в мае 2019 года, сообщается в "Твиттере" Всемирного антидопингового агентства.

"Следующее собрание Совета состоится в Монреале (Канада) в мае 2019 года", - говорится в сообщении.

Заседание совета учредителей ВАДА проходит в Баку в четверг. В ходе заседания принято решение о том, что 28 ноября Московскую лабораторию посетит делегация ВАДА.

Кроме того, в ходе заседания члены совета ВАДА, как ожидается, должны обсудить отчет о шагах, предпринятых после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах, а также прогресс, достигнутый после решения исполкома от 20 сентября, признавшего РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Р.Бабаев