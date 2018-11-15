Торговый дом Украины в Азербайджане откроется до конца 2018 года – посол в Баку

Торговый дом Украины в Баку может начать деятельность до конца 2018 года, заявил украинский посол в Азербайджане Александр Мищенко.
«Мы практически завершили подготовку к открытию Торгового дома Украины в Баку, уже зарегистрированного властями Азербайджана», - сказал А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».
«Мы ожидаем до конца года открытия Торгового Дома»,- добавил он.
По словам дипломата, на данный момент администрация президента Украины рассматривает вопрос направления делегации высокого уровня, которая примет участие в открытии Торгового дома.
«Мы ждем решения, когда и кто приедет на открытие этого важного для нас еще одного института, который еще больше будет способствовать укреплению экономических связей Украины и Азербайджана», - сказал посол.
Как сообщалось ранее, летом текущего года Азербайджан открыл Торговый дом в Киеве. В церемонии открытия участвовал министр экономики Шахин Мустафаев.
Ф.Исазаде
Киев и Баку готовят визит президента Азербайджана в Украину - дипломат
Баку и Москва утвердили план на 2019 год по демаркации границы
Президент Алиев отправил в отставку ректора БГУ
Совет ВАДА соберется в следующий раз в мае 2019
Исполком ВАДА в середине января 2019 года оценит выполнение двух критериев восстановления РУСАДА
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Делегация ВАДА получит доступ к пробам Московской лаборатории - глава организации
Британское правительство не рассматривает ситуацию, при которой Brexit может не состояться - Мэй
Мэй заявила, что соглашение о Brexit отвечает национальным интересам Великобритании
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Пресс-релиз Посольства Украины в Азербайджанской Республике
Смотри «Брейн ринг» и выигрывай призы от Nar!
Группа компаний Nobel Oil впервые в регионе провела тренинг по турбокомпрессорному оборудованию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»