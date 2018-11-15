Торговый дом Украины в Азербайджане откроется до конца 2018 года – посол в Баку

Торговый дом Украины в Баку может начать деятельность до конца 2018 года, заявил украинский посол в Азербайджане Александр Мищенко.

«Мы практически завершили подготовку к открытию Торгового дома Украины в Баку, уже зарегистрированного властями Азербайджана», - сказал А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы ожидаем до конца года открытия Торгового Дома»,- добавил он.

По словам дипломата, на данный момент администрация президента Украины рассматривает вопрос направления делегации высокого уровня, которая примет участие в открытии Торгового дома.

«Мы ждем решения, когда и кто приедет на открытие этого важного для нас еще одного института, который еще больше будет способствовать укреплению экономических связей Украины и Азербайджана», - сказал посол.

Как сообщалось ранее, летом текущего года Азербайджан открыл Торговый дом в Киеве. В церемонии открытия участвовал министр экономики Шахин Мустафаев.

Ф.Исазаде