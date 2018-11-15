Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9274 RUR   0.0254 GBR   2.212 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.25 Brent   66.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 17 Ноя 15° 18 Ноя 13°

Бизнес и законодательство 15.11.2018 15:52

Торговый дом Украины в Азербайджане откроется до конца 2018 года – посол в Баку

Торговый дом Украины в Баку может начать деятельность до конца 2018 года, заявил украинский посол в Азербайджане Александр Мищенко.

«Мы практически завершили подготовку к открытию Торгового дома Украины в Баку, уже зарегистрированного властями Азербайджана», - сказал А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы ожидаем до конца года открытия Торгового Дома»,- добавил он.

По словам дипломата, на данный момент администрация президента Украины рассматривает вопрос направления делегации высокого уровня, которая примет участие в открытии Торгового дома.

«Мы ждем решения, когда и кто приедет на открытие этого важного для нас еще одного института, который еще больше будет способствовать укреплению экономических связей Украины и Азербайджана», - сказал посол.

Как сообщалось ранее, летом текущего года Азербайджан открыл Торговый дом в Киеве. В церемонии открытия участвовал министр экономики Шахин Мустафаев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТОРГ/ДОМ, ОТКРЫТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]