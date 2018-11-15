Пресс-релиз Посольства Украины в Азербайджанской Республике

15 ноября 2018 Посольство Украины в Азербайджанской Республике провело мероприятие посвящённое «85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине и 5-й годовщине Революции Достоинства». Участникам мероприятия была представлена брошюра «Qolodomor 1932-1933», а также книга американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным».

В мероприятии приняли участие представители Национальной академии наук Азербайджана, Бакинского государственного университета, Бакинского славянского университета, Азербайджанского технического университета общественных дисциплин, политологи, журналисты, представители Украинского конгресса Азербайджана и Украинской общины им.И.Франка в г.Сумгаит, а также специально приглашённый гость из Украины, доктор исторических наук, профессор Киевского Национального университета им.Т.Г.Шевченка (КНУ) В.И.Сергийчук.

Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко в своем выступлении обратил внимание присутствующих на миллионы погибших украинцев вследствие преступной политики коммунистического режима, которая привела к Голодомору в Украине в 1932-1933 гг.

В течение длительного времени советский режим скрывал правду о событиях Голодомора и делал все возможное для уничтожения любых доказательств своего преступления против украинского народа. Аналогичной позиции по сокрытию правды о Голодоморе в Украине придерживается руководство Российской Федерации и сегодня.

Но благодаря упорному труду украинских и зарубежных учёных, правдивая информация о тех страшных событиях ежегодно пополняется. Каждый год мы открываем для себя новые факты трагедии, которую пережила Украина. В этом контексте в Украине было принято Постановление Апелляционного суда города Киева от 13.10.2010 г. по рассмотрению уголовного дела №1-33/2010, возбужденного Службой безопасности Украины по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 гг.

Проводя параллель между прошлым и настоящим, А.Мищенко подчеркнул, что замалчивание проблемы, её ложное или половинчатое освещение, привело к безнаказанности власти СССР, и как следствие, спровоцировало нынешнюю агрессию против Украины преемницы СССР - России. В контексте российской агрессии против Украины, А.Мищенко особое внимание акцентировал на том, что попытки российских пропагандистов представить Революцию Достоинства как «проект, искусственно созданный Западом», не соответствуют действительности: украинцы отстояли своё право выбора и сейчас продолжают бороться и умирать за свою свободу и независимость.

Во время мероприятия присутствующие почтили память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг., а также героев, которые отдали свою жизнь в Украине и Азербайджане в борьбе за территориальную целостность двух государств.

В своём выступлении профессор В.И.Сергийчук проинформировал присутствующих, что слово «Голодомор» означает массовое убийство - мор голодом, от которого не было спасения. Этим словом украинцы называют свою Национальную катастрофу и геноцид 1932-1933 гг.

Предпосылкой Голодомора стала политика коллективизации, которая вызвала резкое сопротивление крестьян. Крестьянские волнения в феврале-марте 1930 г. охватили почти всю Украину. Чекисты в своих отчётах зафиксировали, что в Украине с 20 февраля до 20 апреля 1930 г. беспорядками было охвачено 1895 деревень в 41 округе из 44, на которые делилась территория республики. Всего в течение 1930 г. в Украине спецслужбами зафиксировано более 4000 массовых выступлений.

Профессор В.И.Сергийчук отметил, что главной целью Голодомора, организованного большевиками, было:

• преодолеть противодействие политике коллективизации, поскольку голодные люди не способны на решительное сопротивление. Так, в 1930 г. в массовых антисоветских выступлениях в Украине приняло участие около 1,2 млн. крестьян. За первые 7 месяцев 1932 г. органы Главного политического управления зафиксировали в УССР более 900 массовых выступлений, что составляло более 56% всех антиправительственных акций в СССР за это время. Во время Голодомора сопротивление практически было сведено к нулю;

• к 1932 г. сталинское руководство осознало, что за два года коллективизации крестьянская ментальность, которая опиралась на традиции частной собственности, оставалась настолько же сильной, как и 10 лет назад, что не позволяло рассчитывать на успех политики коллективизации в дальнейшей перспективе. Сталин поставил вопрос остро: все проблемы решить одновременно - преодолеть сопротивление крестьян, интеллигенции и национал-коммунистов во власти, проучить непокорных и превратить тех, кто останется на «советских» людей, которые будут бесплатно работать в колхозе. Сделать это можно было только одним способом - массово истребить непокорных. Украина стала лабораторией, где над всем многомиллионным народом были проведены страшные эксперименты.

Также профессор В.Сергийчук озвучил участникам мероприятия ужасную статистику, согласно которой ГОЛОДОМОР ЗАБРАЛ:

минимум 7 миллионов жизней;

весной 1933 г. в Украине умирало:

ежедневно – 25 000 человек; каждый час – 1 000 человек; ежеминутно - 17 человек.

В сентябре 1933 г. за школьные парты не сели почти половина учеников.

На сегодняшний день приведённые данные не являются окончательными, поскольку исследователи Голодомора основываются только на архивных данных Украины.

Значительное количество информации пытались уничтожить еще во времена СССР, а сейчас Москва отказывается открывать свои архивы о преступных действиях коммунистической власти СССР в Украине.

Учитывая изложенное, историки считают, что объективное количество жертв было значительно больше и после анализа всех неисследованных ныне документов общее количество жертв составит намного больше 7 миллионов человек, о чем информировали в 1933 году немецкие дипломаты на основании разговоров с высокопоставленными лицами ГПУ.

Эти данные являются свидетельством преступления, которое было организовано против украинского народа, и Украиной собраны все доказательные материалы о геноциде.

В своем выступлении кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета БГУ - господин Азад Рзаев отметил, что последствия преступных действий коммунистического режима оказали значительное влияние практически на все регионы бывшего Советского Союза. Голодомор в Украине в этом контексте занимает особое значение, поскольку привел к чрезвычайным потерям среди мирного населения Украины.

Мероприятие завершилось дискуссией участников.