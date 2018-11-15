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Французский премьер предупреждает о возможности Brexit без соглашения

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в четверг заявил, что вероятность выхода Британии из ЕС без заключения соглашения все еще сохраняется.

"Ничего не дает нам права сказать, что на этом этапе соглашение по Brexit будет, наконец, заключено. Мы должны потенциально готовиться к варианту, которого мы не хотим, но который обсуждается за столом переговоров: выход Британии из ЕС без заключения соглашения", - сказал Э.Филипп на пресс-конференции.

Ранее в четверг в знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем о Brexit, договоренность о котором была достигнута накануне, о выходе из британского правительства заявили министры по делам Brexit, по делам Северной Ирландии, а также труда и по делам пенсий. Кроме того, в отставку подали несколько заместителей министров.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]