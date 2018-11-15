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Дальнее зарубежье 15.11.2018 18:00

Мэй уверена, что Brexit принесет Великобритании экономическое процветание

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон заключит с ЕС выгодное для него соглашение, и оно обеспечит для него процветание в будущем.

"Я твердо убеждена, что для этой страны уготовано лучшее будущее. Мы заключим хорошее соглашение с Европейским союзом и извлечем выгоду из нашей независимости за пределами Европы и заключим торговые соглашение с другими (странами - ИФ) мира", - сказала Т.Мэй выступая палате общин британского парламента.

При этом она вновь призвала парламентариев уважать соглашение по Brexit, так как за него проголосовали британские избиратели.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, BREXIT, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]