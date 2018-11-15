Мэй уверена, что Brexit принесет Великобритании экономическое процветание

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон заключит с ЕС выгодное для него соглашение, и оно обеспечит для него процветание в будущем.

"Я твердо убеждена, что для этой страны уготовано лучшее будущее. Мы заключим хорошее соглашение с Европейским союзом и извлечем выгоду из нашей независимости за пределами Европы и заключим торговые соглашение с другими (странами - ИФ) мира", - сказала Т.Мэй выступая палате общин британского парламента.

При этом она вновь призвала парламентариев уважать соглашение по Brexit, так как за него проголосовали британские избиратели.