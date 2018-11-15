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Дальнее зарубежье 15.11.2018 16:07

Британия и ЕС могут не успеть выстроить отношения до реализации Brexit - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что процесс урегулирования отношений между Британией и ЕС может затянуться в связи с Brexit.

"Новые отношения (между Британией и ЕС - ИФ) могут не быть выстроены до конца периода, отведенного на реализацию Brexit", - сказала Т.Мэй, выступая в палате общин.

"Мы согласовали протоколы, чтобы удостовериться, что соглашением о выходе Британии из ЕС будут урегулированы проблемы Гибралтара и военных баз Британии за границей", - добавила премьер.

При этом Т.Мэй отметила, что "не станет притворяться, будто это легкий процесс или что Британия и ЕС полностью довольны всеми достигнутыми договоренностями".

Накануне Т.Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит.

Она назвала этот шаг решительным, позволяющим Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]