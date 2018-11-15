Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти после Нового года - Пенс

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, проведут встречу после наступления 2019 года, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Мы полагаем, что саммит (США-КНДР - ИФ), вероятно, пройдет после 1 января; однако вопрос о том, когда и где, все еще прорабатываются", - приводят западные СМИ слова М.Пенса, сказанные "на полях" саммита АСЕАН в Сингапуре.

"Мы не хотим повторения ошибок прежних администраций (США - ИФ)... когда обещания делались, санкции снимали, приходила экономическая поддержка, а затем эти обещания нарушались", - пояснил он.

В ходе саммита М.Пенс призывал другие страны не ослаблять санкционное давление на Пхеньян, отмечают СМИ.

Ранее Д.Трамп заявлял, что планирует встречу с Ким Чен Ыном "в какой-то момент в начале следующего года".

Саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре.