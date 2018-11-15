Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти после Нового года - Пенс

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, проведут встречу после наступления 2019 года, заявил вице-президент США Майк Пенс.
"Мы полагаем, что саммит (США-КНДР - ИФ), вероятно, пройдет после 1 января; однако вопрос о том, когда и где, все еще прорабатываются", - приводят западные СМИ слова М.Пенса, сказанные "на полях" саммита АСЕАН в Сингапуре.
"Мы не хотим повторения ошибок прежних администраций (США - ИФ)... когда обещания делались, санкции снимали, приходила экономическая поддержка, а затем эти обещания нарушались", - пояснил он.
В ходе саммита М.Пенс призывал другие страны не ослаблять санкционное давление на Пхеньян, отмечают СМИ.
Ранее Д.Трамп заявлял, что планирует встречу с Ким Чен Ыном "в какой-то момент в начале следующего года".
Саммит Д.Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре.
Киев и Баку готовят визит президента Азербайджана в Украину - дипломат
Баку и Москва утвердили план на 2019 год по демаркации границы
Центробанк Азербайджана к 2020г внедрит Цифровую систему идентификации на основе Blockchain
Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефти на $13 млрд
Торговый дом Украины в Азербайджане откроется до конца 2018 года – посол в Баку
Президент Алиев отправил в отставку ректора БГУ
Совет ВАДА соберется в следующий раз в мае 2019
Исполком ВАДА в середине января 2019 года оценит выполнение двух критериев восстановления РУСАДА
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Пресс-релиз Посольства Украины в Азербайджанской Республике
Смотри «Брейн ринг» и выигрывай призы от Nar!
Группа компаний Nobel Oil впервые в регионе провела тренинг по турбокомпрессорному оборудованию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»