Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефти на $13 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-октябре 2018 года составил 24 млн 195,372 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-октябре 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 24 млн 195,372 тыс. тонн на сумму $12 млрд 923 млн 328,03 тыс.», - отметили в комитете.

В январе-октябре 2017 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 16 млн 977,159 тыс. на $6 млрд 539 млн 344,36 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 42,5%, в денежном выражении – в 1,9 раза.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова