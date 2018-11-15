Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефти на $13 млрд

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-октябре 2018 года составил 24 млн 195,372 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-октябре 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 24 млн 195,372 тыс. тонн на сумму $12 млрд 923 млн 328,03 тыс.», - отметили в комитете.
В январе-октябре 2017 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 16 млн 977,159 тыс. на $6 млрд 539 млн 344,36 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 42,5%, в денежном выражении – в 1,9 раза.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
Баку направит ноту протеста Парижу в связи с визитом Саакяна во Францию – МИД Азербайджана
Президент Алиев утвердил госпрограмму на 2019-2022гг по развитию услуг наблюдения Земли посредством спутника «Azersky»
Конференция по борьбе с наркотиками пройдет весной 2019 года в Баку
Азербайджан предпринимает серьезные шаги для борьбы с допингом – глава ВАДА
Президент Алиев отправил в отставку ректора БГУ
ГААД получит 6,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
В Шотландии выразили крайнее недовольство проектом Мэй по Brexit
Хельсинки обсуждают с Москвой вопрос о сбоях GPS во время учений НАТО - МИД Финляндии
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Топ-менеджеры AZAL станут почетными гостями CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»