Турция считает недостаточным заявление саудитов об убийстве Хашкаджи

Турция не удовлетворена заявлением генеральной прокуратуры Саудовской Аравии по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы считаем, что все эти шаги позитивны, но недостаточны", - сказал М.Чавушоглу в интервью турецкому телевидению.
Он указал на необходимость того, чтобы следственные органы Саудовской Аравии раскрыли имена тех, кто заказал убийство журналиста.
"Лично я хочу сказать, что я не считаю некоторые из этих заявлений (Саудовской Аравии - ИФ) удовлетворительными", - отметил М.Чавушоглу.
При этом глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара продолжит делать все необходимое, "чтобы пролить свет на это убийство и на все его аспекты".
Ранее в четверг прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения против 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи в Стамбуле. Пятерых обвиняемых прокуратура просит суд приговорить к смертной казни.
В прокуратуре отметили, что в интересах следствия не будут раскрывать имена 11 обвиняемых. Всего следствие ведется в отношении 21 человека.
В саудовской прокуратуре рассказали, что к делу причастны один из бывших высокопоставленных руководителей разведки генерал Ахмед аль-Ассири и экс-советник властей Саудовской Аравии. Так, генерал отдал приказ особой группе вернуть Дж.Хашкаджи обратно в Саудовскую Аравию. Однако в генконсульстве завязалась драка с журналистом, и глава этой группы в итоге принял решение устранить журналиста.
Также в прокуратуре сообщили, что Саудовская Аравия попросила власти Турции предоставить улики, в том числе аудиозаписи, имеющие отношение к убийству Дж.Хашкаджи, однако в Эр-Рияде все еще ожидают ответ Турции на свой запрос.
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