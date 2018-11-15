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Регион 15.11.2018 16:33

Турция считает недостаточным заявление саудитов об убийстве Хашкаджи

Турция не удовлетворена заявлением генеральной прокуратуры Саудовской Аравии по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы считаем, что все эти шаги позитивны, но недостаточны", - сказал М.Чавушоглу в интервью турецкому телевидению.

Он указал на необходимость того, чтобы следственные органы Саудовской Аравии раскрыли имена тех, кто заказал убийство журналиста.

"Лично я хочу сказать, что я не считаю некоторые из этих заявлений (Саудовской Аравии - ИФ) удовлетворительными", - отметил М.Чавушоглу.

При этом глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара продолжит делать все необходимое, "чтобы пролить свет на это убийство и на все его аспекты".

Ранее в четверг прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения против 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи в Стамбуле. Пятерых обвиняемых прокуратура просит суд приговорить к смертной казни.

В прокуратуре отметили, что в интересах следствия не будут раскрывать имена 11 обвиняемых. Всего следствие ведется в отношении 21 человека.

В саудовской прокуратуре рассказали, что к делу причастны один из бывших высокопоставленных руководителей разведки генерал Ахмед аль-Ассири и экс-советник властей Саудовской Аравии. Так, генерал отдал приказ особой группе вернуть Дж.Хашкаджи обратно в Саудовскую Аравию. Однако в генконсульстве завязалась драка с журналистом, и глава этой группы в итоге принял решение устранить журналиста.

Также в прокуратуре сообщили, что Саудовская Аравия попросила власти Турции предоставить улики, в том числе аудиозаписи, имеющие отношение к убийству Дж.Хашкаджи, однако в Эр-Рияде все еще ожидают ответ Турции на свой запрос.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ХАШКАДЖИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]