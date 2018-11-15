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ТЭК 15.11.2018 16:35

Азербайджан в январе-октябре экспортировал газа на $1,2 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-октябрь 2018 года составил 6 млрд 184 млн 175,16 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-октябре 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 6 млрд 184 млн 175,16 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 209 млн 621,69 тыс.», -отметили в комитете.

В январе–октябре 2017 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 5 млрд 649 млн 24,92 тыс. кубометров на $1 млрд 1 млн 705,19 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 9,5%, в денежном выражении - на 20,7%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]