Азербайджан в январе-октябре экспортировал газа на $1,2 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-октябрь 2018 года составил 6 млрд 184 млн 175,16 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-октябре 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 6 млрд 184 млн 175,16 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 209 млн 621,69 тыс.», -отметили в комитете.
В январе–октябре 2017 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 5 млрд 649 млн 24,92 тыс. кубометров на $1 млрд 1 млн 705,19 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт газа увеличился в количественном выражении на 9,5%, в денежном выражении - на 20,7%.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»