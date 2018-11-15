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ТЭК 15.11.2018 16:42

Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефтепродуктов на $460 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-октябре 2018 года составил 895,112 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-октябре 2018 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 895,112 тыс. тонн на сумму $459,661 млн», - отметили в ГТК.

По данным ведомства, за январь-октябрь 2017 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 686,007 тыс. тонн на $268,277 млн. Таким образом, за 10 месяцев текущего года экспорт увеличился на 30,5% в количественном выражении и на 71,3% - в стоимостном.

В 2017 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 835,452 тыс. тонн на $339,159 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]