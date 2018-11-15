Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефтепродуктов на $460 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-октябре 2018 года составил 895,112 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-октябре 2018 года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 895,112 тыс. тонн на сумму $459,661 млн», - отметили в ГТК.
По данным ведомства, за январь-октябрь 2017 года декларированный объем экспорта нефтепродуктов составил 686,007 тыс. тонн на $268,277 млн. Таким образом, за 10 месяцев текущего года экспорт увеличился на 30,5% в количественном выражении и на 71,3% - в стоимостном.
В 2017 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил 835,452 тыс. тонн на $339,159 млн.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»