ЕС и Великобритании предстоит работа над будущими отношениями - глава Европарламента

В процессе Brexit наступил новый этап, и стороны ждет работа над будущим их отношений, заявил в четверг в Страсбурге председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни.

"Мы в начале новой стадии переговоров по Brexit", - сказал глава Европарламента на брифинге после совещания председателей политических фракций ЕП с участием координатора ЕС в переговорном процессе с Великобританией Мишеля Барнье.

А.Таяни отметил, что Европарламент заявит о своей позиции на предстоящем внеочередном саммите по Brexit и примет на будущей пленарной сессии ЕП соответствующую резолюцию. При этом подчеркнул, что последнее слово в ЕС по соглашению будет за Европейским парламентом.

"Разумеется, мы сейчас заняты Brexit, но нужно также работать для будущего. Парламент сосредоточится в своей позиции на Европейском совете и в своей резолюции до конца года на том, каковы будут отношения между Европой и Соединенным Королевством", - сказал он. "Великобритания покидает Европейский союз, но не Европу. Мы хотим в дружеской атмосфере работать с ними. Мы хотим защищать наши интересы, но мы также хотим, как сказал Мишель Барнье на конференции председателей (фракций и ЕП - ИФ), сотрудничать в ряде областей. Я имею в виду безопасность, оборону, борьбу против терроризма", - отметил председатель Европарламента.

"Есть много областей, где нужно будет работать совместно с Соединенным Королевством" - добавил он.

А.Таяни подчеркнул, что Европарламент особенно удовлетворен результатом переговоров по таким позициям, как права граждан ЕС в Великобритании и подданных Соединенного Королевства - в Евросоюзе, выполнение финансовых обязательств Лондона в ЕС, граница между Северной Ирландией и Ирландией.

В свою очередь М.Барнье, выступая в Европарламенте, заявил: "Очевидно, что самым сложным пунктом был вопрос стабильности мира в Ирландии при соблюдении наших общих обязательств по сохранению соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года - ИФ) по всем его положениям, чтобы не было жесткой границы в Ирландии".

Переговорщик ЕС также пояснил, что выбранное по ирландской границе решение по предложению Великобритании не рассматривается как обязательное к применению. Оно понадобится лишь в том случае, если к концу переходного периода стороны не смогут прийти к долгосрочному соглашению по урегулированию ирландского вопроса.

По его словам, достигнутое соглашение - это "документ, который надо читать детально", что он всем рекомендует, так как в нем излагаются точные юридические формулировки.

Участвовавший в брифинге представитель Европарламента в переговорной команде ЕС Ги Верхофстадт в свою очередь констатировал: "То, что сегодня у нас на столе, - это лучший вариант из того, что можно было сделать".