Правительство Сирии делает все возможное, чтобы ситуация в Идлибе разрешилась без войны - посол Хаддад

Власти Сирии делают все возможное для бескровного разрешения ситуации в Идлибе, оценка выполнений договоренностей будет дана на совещании в Астане, сообщил сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.
"Правительство Сирии делает все возможное для того, чтобы все было решено без крови, без войны. И страны-гаранты обещали, чтобы все-таки размежевать террористов от других группировок", - сказал Р.Хаддад журналистам в ходе рабочей поездки на Международные парадельфийские игры в Удмуртии в четверг.
Он назвал договоренности, достигнутые по Идлибу, хорошими. "Идет сейчас работа по демилитаризации зоны, созданию такой зоны. Поэтому все делается для того, чтобы без крови обошлось", - добавил посол.
"Мы в следующий раз будем совещаться в рамках Астаны, и будем оценивать те работы, которые были проделаны по соглашению в Идлибе", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»