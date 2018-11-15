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Дальнее зарубежье 15.11.2018 18:49

Правительство Сирии делает все возможное, чтобы ситуация в Идлибе разрешилась без войны - посол Хаддад

Власти Сирии делают все возможное для бескровного разрешения ситуации в Идлибе, оценка выполнений договоренностей будет дана на совещании в Астане, сообщил сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.

"Правительство Сирии делает все возможное для того, чтобы все было решено без крови, без войны. И страны-гаранты обещали, чтобы все-таки размежевать террористов от других группировок", - сказал Р.Хаддад журналистам в ходе рабочей поездки на Международные парадельфийские игры в Удмуртии в четверг.

Он назвал договоренности, достигнутые по Идлибу, хорошими. "Идет сейчас работа по демилитаризации зоны, созданию такой зоны. Поэтому все делается для того, чтобы без крови обошлось", - добавил посол.

"Мы в следующий раз будем совещаться в рамках Астаны, и будем оценивать те работы, которые были проделаны по соглашению в Идлибе", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]