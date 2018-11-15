Пресс-релиз

20 ноября в Бакинском Славянском университете в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия со дня рождения русского писателя Фёдора Достоевского состоятся педагогические чтения «Творчество Достоевского в современном Азербайджане».
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»