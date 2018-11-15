Пресс-релиз

20 ноября в Бакинском Славянском университете в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия со дня рождения русского писателя Фёдора Достоевского состоятся педагогические чтения «Творчество Достоевского в современном Азербайджане».

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



