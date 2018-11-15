Глава МВД Эстонии выступил против законопроекта о двойном гражданстве

Правительство Эстонии на заседании в четверг не поддержало разработанный крупнейшей оппозиционной партией законопроект о предоставлении двойного гражданства.

Согласно законопроекту, двойным гражданством могут воспользоваться граждане Эстонии по рождению, а также получившие его до принятия закона о гражданстве 26 февраля 1992 года, но которых заставили отказаться от него, утратившие гражданство или отказавшиеся от него.

В законопроекте содержится также предложение лишать гражданства лиц, осужденных за терроризм или государственную измену. Предлагается также лишать при определенных обстоятельствах гражданства у лиц, получивших его за особые заслуги.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт (Andres Anvelt) рекомендовал правительству не поддерживать законопроект, так как "предложенные изменения требуют предварительного обстоятельного обсуждения и анализа возможных последствий".

По мнению главы МВД, законопроект в случае его принятия приведет к неравному отношению к гражданам по рождению и получившим гражданство в порядке натурализации. Не следует также при лишении гражданства различать людей, получивших его в общем порядке или за особые заслуги, полагает министр, отметив, что "и сегодня можно решением правительства лишать гражданства лиц, получивших его не по рождению".

Как ранее указывали эстонские политологи и СМИ, разрешение получать двойное гражданство только лицам, имевшим эстонское гражданство по рождению, приведет к тому, что более четверти населения, в основном русскоговорящие жители, будут лишены такого права, а, следовательно, и возможности свободно посещать свою историческую родину.