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Дальнее зарубежье 15.11.2018 18:32

Трамп раскритиковал расследование Мюллера за недобросовестный подход к следствию

Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз выступил с критикой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинив его команду в недобросовестном ведении следственных действий.

"Они не нашли никаких признаков сговора... Они кричат на людей, ужасно с ними обращаются, пытаясь добиться нужных им ответов. Им все равно, сколько жизней они разрушат", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Это озлобленные люди, в том числе конфликтный Боб Мюллер, работавший на Обаму в течение восьми лет. Они даже не будут смотреть на все плохие поступки и преступления, которые совершает другая сторона", - добавил он.

"Это охота на ведьм, какую раньше Америка не видела", - заключил он.

Д.Трамп уже неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященное возможному сговору Д.Трампа с Москвой для победы на выборах в 2016 году.

Ранее в ноябре президент США принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса, при котором было инициировано это расследование.

Сам Д.Трамп неоднократно заявлял, что мог бы самостоятельно прекратить это расследование и распустить команду Р.Мюллера, но не хочет этого делать.

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Тэги: США, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]