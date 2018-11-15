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СНГ 15.11.2018 19:13

Лавров посетит Италию и Португалию на следующей неделе - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров нанесет визит в Италию 22-23 ноября, встретится со своим итальянским коллегой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22-23 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Италию с рабочим визитом. Состоятся переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества этой страны. Также планируется краткая встреча с председателем совета министров Италии", - сказала она на брифинге в четверг.

М.Захарова рассказала, что в ходе переговоров главы МИД РФ и Италии, как ожидается, обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня.

"Ожидается, что значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе, европейской безопасности, урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, выполнению минских соглашений, ситуация вокруг иранской ядерной программы. Предполагается также затронуть вопросы повестки дня ОБСЕ", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что 24 ноября по приглашению португальской стороны состоится визит С.Лаврова в Лиссабон.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]