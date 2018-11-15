Лавров посетит Италию и Португалию на следующей неделе - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров нанесет визит в Италию 22-23 ноября, встретится со своим итальянским коллегой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"22-23 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Италию с рабочим визитом. Состоятся переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества этой страны. Также планируется краткая встреча с председателем совета министров Италии", - сказала она на брифинге в четверг.
М.Захарова рассказала, что в ходе переговоров главы МИД РФ и Италии, как ожидается, обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня.
"Ожидается, что значительное внимание будет уделено международной проблематике, в том числе, европейской безопасности, урегулированию региональных кризисов в Сирии, Ливии, выполнению минских соглашений, ситуация вокруг иранской ядерной программы. Предполагается также затронуть вопросы повестки дня ОБСЕ", - сказала она.
Официальный представитель МИД РФ также добавила, что 24 ноября по приглашению португальской стороны состоится визит С.Лаврова в Лиссабон.
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