ЕС направит свои ресурсы на продвижение соглашения по Brexit - ЕК

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил в четверг журналистам, что воздержится от комментариев событий в Великобритании, связанных с отставками членов правительства из-за соглашения по Brexit.
"Наш партнер на переговорах - британское правительство во главе с премьер-министром госпожой Терезой Мэй, и мы охотно продолжим нашу работу с британским правительством. Проект соглашения был представлен вчера вечером. Есть согласие между переговорщиками. Мы углубленно проанализировали проект сегодня утром и не станем заниматься спекуляциями", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
На вопрос, возможен ли вариант новых переговоров по достигнутому соглашению в случае дальнейших осложнений с британской стороны, М.Схинас ответил: "Есть проект договора. Он на столе. Есть порядок, который должен соблюдаться. Таково наше намерение, и на это мы направим наши ресурсы".
Он отказался "давать комментарии о других возможных сценариях".
Отвечая на вопрос о мерах Еврокомиссии по подготовке к варианту Brexit "без соглашения", представитель ЕК отметил, что в этом нет ничего нового, работа над такой опцией идет уже более года. В связи с этим М.Схинас напомнил о принятых Еврокомиссией в минувший вторник в Страсбурге документах на случай возможного Brexit без соглашения.
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