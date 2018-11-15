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Дальнее зарубежье 15.11.2018 19:32

ЕС направит свои ресурсы на продвижение соглашения по Brexit - ЕК

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил в четверг журналистам, что воздержится от комментариев событий в Великобритании, связанных с отставками членов правительства из-за соглашения по Brexit.

"Наш партнер на переговорах - британское правительство во главе с премьер-министром госпожой Терезой Мэй, и мы охотно продолжим нашу работу с британским правительством. Проект соглашения был представлен вчера вечером. Есть согласие между переговорщиками. Мы углубленно проанализировали проект сегодня утром и не станем заниматься спекуляциями", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, возможен ли вариант новых переговоров по достигнутому соглашению в случае дальнейших осложнений с британской стороны, М.Схинас ответил: "Есть проект договора. Он на столе. Есть порядок, который должен соблюдаться. Таково наше намерение, и на это мы направим наши ресурсы".

Он отказался "давать комментарии о других возможных сценариях".

Отвечая на вопрос о мерах Еврокомиссии по подготовке к варианту Brexit "без соглашения", представитель ЕК отметил, что в этом нет ничего нового, работа над такой опцией идет уже более года. В связи с этим М.Схинас напомнил о принятых Еврокомиссией в минувший вторник в Страсбурге документах на случай возможного Brexit без соглашения.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРОЦЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]