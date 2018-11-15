Вновь арестован начальник охраны экс-президента Армении Саргсяна, ранее отпущенный под залог в $2 млн

Кассационный суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики против освобождения под залог бывшего первого замначальника Службы госохраны генерал-майора Вачагана Казаряна, который обвиняется в незаконном обогащении.
"В.Казарян арестован", - сообщили "Интерфаксу" в Специальной следственной службе Армении в четверг.
В июле Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения В.Казаряну с ареста на подписку о невыезде при выплате залога в размере 1 млрд драмов (около $2,1 млн).
В конце июня суд в Ереване арестовал на два месяца В.Казаряна, который возглавлял службу охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Он обвиняется в незаконном обогащении. В.Казарян также предъявлено обвинение в том, что он и связанные с ним лица (близкие родственники) скрыли крупные суммы денег и имущество, которое, согласно закону, должны были задекларировать.
В.Казарян был задержан при выходе из банка по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 301.1 УК Армении (незаконное обогащение). При личном досмотре в его сумке было обнаружено $120 тыс. и 436 млн драмов (около $900 тыс.).
В.Казарян сообщил, что обналичил сумму, чтобы вернуть ее истинному хозяину этих средств, однако отказался сообщить его имя.
Кроме того, при личном обыске в кармане В.Казаряна было обнаружено 213 тыс. драмов ($440), $500 долларов, а в автомобиле "Лексус" - еще $50 тыс., сообщали тогда в пресс-центре Службы национальной безопасности.
Следствием были получены оперативные данные о том, что В.Казарян собирался обналичить в банке 1,5 млрд драмов ($3,1 млн), которые находятся на двух счетах - его и супруги.
"Для обналичивания этой суммы В.Казарян собирался выплатить банку 17 млн. драмов ($35 тыс.). Следователям он сообщил, что забыл представить эту сумму в декларации", - отметили в СНБ.
Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "уклонение гражданина от представления декларации о его имуществе, доходах, когда подача декларации является обязательной" против В.Казаряна, который являлся начальником охраны С.Саргсяна, и его жены Рузанны Бегларян.
В рамках дела были проведены обыски в принадлежащем Р.Бегларян ресторане "Янс" и доме. Было обнаружено 35 млн драмов, $1,1 млн, 230,5 тыс. евро, двое наручных часов "Франк Мюллер", автомобили "Рендж Ровер" и "Мерседес".
В СК Армении отметили, что в налоговых декларациях супругов отсутствовали обнаруженные при обыске крупные суммы и дорогостоящие вещи.
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