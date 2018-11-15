Министр нефти Венесуэлы с 2019г займет пост президента ОПЕК

Министр нефти Венесуэлы 1 января 2019 года займет пост президента ОПЕК, говорится в микроблоге в "Твиттере" венесуэльского ведомства.
В связи с этим, говорится в сообщении, в ходе встречи министерского комитета ОПЕК+ в Абу-Даби министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо встретился с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.
Кроме того, М.Кеведо встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль Фалихом для обзора стратегий, направленных на стабилизацию нефтяного рынка.
Министр нефти Венесуэлы также обменялся с мнениями о перспективах нефтяного рынка в 2019 году с министром энергетики РФ Александром Новаком.
В настоящее время президентом ОПЕК является министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»