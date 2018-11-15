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ТЭК 15.11.2018 17:20

Министр нефти Венесуэлы с 2019г займет пост президента ОПЕК

Министр нефти Венесуэлы 1 января 2019 года займет пост президента ОПЕК, говорится в микроблоге в "Твиттере" венесуэльского ведомства.

В связи с этим, говорится в сообщении, в ходе встречи министерского комитета ОПЕК+ в Абу-Даби министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо встретился с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Кроме того, М.Кеведо встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль Фалихом для обзора стратегий, направленных на стабилизацию нефтяного рынка.

Министр нефти Венесуэлы также обменялся с мнениями о перспективах нефтяного рынка в 2019 году с министром энергетики РФ Александром Новаком.

В настоящее время президентом ОПЕК является министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]