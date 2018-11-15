ГААД получит 6,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,6 млн манатов на строительство автодороги Гусар-Аниг-Лаза в Гусарском районе.
Автодорога соединит 12 населенных пунктов.
Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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