ГААД получит 6,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,6 млн манатов на строительство автодороги Гусар-Аниг-Лаза в Гусарском районе.

Автодорога соединит 12 населенных пунктов.

Средства на реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков