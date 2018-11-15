Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9274 RUR   0.0254 GBR   2.212 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.25 Brent   66.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 14° 17 Ноя 16° 18 Ноя 13°

Дальнее зарубежье 15.11.2018 19:47

Эстония призвала Европу активизировать борьбу с отмыванием денег после дела Danske Bank - FT

Премьер-министр и глава Центрального банка Эстонии призвали европейских регуляторов вести более активную борьбу с отмыванием денег после скандала с Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году было заподозрено как раз в этих нарушениях.

Этот скандал, в ходе которого объем подозрительных транзакций в эстонском подразделении Danske Bank составил порядка 200 млрд евро, "был крайне негативным и нанес огромный ущерб, он стал для нас потрясением", сказал эстонский премьер Юри Ратас в интервью Financial Times.

"Международное сотрудничество - важнейший элемент эффективной борьбы с отмыванием денег, поэтому Эстония готова рассмотреть вопрос о создании нового европейского органа по борьбе с отмыванием денег после получения дополнительной информации о его правовой основе и юрисдикции", - добавил он.

В ходе отдельного интервью FT глава эстонского ЦБ Ардо Ханссон отметил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы найти общеевропейское решение этой проблемы.

Между тем в Брюсселе сейчас рассматривается целый ряд аналогичных скандалов: помимо Danske Bank, случаи отмывания денег выявлены в банках Нидерландов, Германии, Латвии и других государств ЕС.

"Людей больше расстраивает тот факт, что мы считаем себя страной с хорошей системой управления, низкой коррупцией, высокой прозрачностью, а затем происходит такое, и все спрашивают, в чем же дело. Думаю, сейчас это более обширная проблема по всей Северной Европе. Нужно просто понять, как такое произошло, как не допустить повторения подобного", - полагает А.Ханссон.

Он обратил внимание на еще одну проблему: соотношение ответственности регуляторов в стране, где расположено головное подразделение банка, и в странах, где находятся его зарубежные филиалы. "Нет полной ясности в том, кто несет ответственность, возникают вопросы в том числе на европейском уровне", - отметил он.

Сейчас в Евросоюзе нет единого органа, который занимался бы исключительно вопросами борьбы с отмыванием денег. На национальном уровне это направление обычно курируют сразу несколько регуляторов. И многие эксперты утверждают, что ЕС нужно централизованное ведомство, чтобы снизить уровень трансграничных нарушений и преступлений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЭСТОНИЯ, DANSKE, ОТМЫВАНИЕ


Похожие новости


Премьер-министр Эстонии не поддерживает дублирование НАТО в Европе Эстония возглавила Совет Европы Президент Эстонии высказался за создание двухпалатного Европейского парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]