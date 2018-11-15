Эстония призвала Европу активизировать борьбу с отмыванием денег после дела Danske Bank - FT

Премьер-министр и глава Центрального банка Эстонии призвали европейских регуляторов вести более активную борьбу с отмыванием денег после скандала с Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году было заподозрено как раз в этих нарушениях.
Этот скандал, в ходе которого объем подозрительных транзакций в эстонском подразделении Danske Bank составил порядка 200 млрд евро, "был крайне негативным и нанес огромный ущерб, он стал для нас потрясением", сказал эстонский премьер Юри Ратас в интервью Financial Times.
"Международное сотрудничество - важнейший элемент эффективной борьбы с отмыванием денег, поэтому Эстония готова рассмотреть вопрос о создании нового европейского органа по борьбе с отмыванием денег после получения дополнительной информации о его правовой основе и юрисдикции", - добавил он.
В ходе отдельного интервью FT глава эстонского ЦБ Ардо Ханссон отметил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы найти общеевропейское решение этой проблемы.
Между тем в Брюсселе сейчас рассматривается целый ряд аналогичных скандалов: помимо Danske Bank, случаи отмывания денег выявлены в банках Нидерландов, Германии, Латвии и других государств ЕС.
"Людей больше расстраивает тот факт, что мы считаем себя страной с хорошей системой управления, низкой коррупцией, высокой прозрачностью, а затем происходит такое, и все спрашивают, в чем же дело. Думаю, сейчас это более обширная проблема по всей Северной Европе. Нужно просто понять, как такое произошло, как не допустить повторения подобного", - полагает А.Ханссон.
Он обратил внимание на еще одну проблему: соотношение ответственности регуляторов в стране, где расположено головное подразделение банка, и в странах, где находятся его зарубежные филиалы. "Нет полной ясности в том, кто несет ответственность, возникают вопросы в том числе на европейском уровне", - отметил он.
Сейчас в Евросоюзе нет единого органа, который занимался бы исключительно вопросами борьбы с отмыванием денег. На национальном уровне это направление обычно курируют сразу несколько регуляторов. И многие эксперты утверждают, что ЕС нужно централизованное ведомство, чтобы снизить уровень трансграничных нарушений и преступлений.
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