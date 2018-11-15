Союзные Мэй юнионисты Северной Ирландии выступают за неделимость Британии

Заместитель лидера североирландской Демократической юнионистской партии, союзной премьеру Терезе Мэй, Найджел Доддс заявил, что в контексте Brexit его партия выступает за неделимость Соединенного Королевства.

"Мы либо выступаем за Соединенное Королевство и за его неделимость, либо голосуем за вассальное государство и за разделение Соединенного Королевства; перед нами стоит такой выбор", - сказал он, выступая в палате общин на дебатах после выступления премьера Терезы Мэй по Brexit.

Британский премьер ранее заявляла об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

Ранее в четверг из-за проекта соглашения по Brexit подал в отставку государственный министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Накануне координатор ЕС в переговорном процессе с Великобританией Мишель Барнье, говоря о проекте соглашения между Брюсселем и Лондоном, заявил, что стороны договорились создать "единую таможенную территорию между Евросоюзом и Соединенным Королевством". Благодаря этому Северная Ирландия будет принадлежать той же таможенной территории, что и Великобритания.

Кроме того, на Северную Ирландию будут распространяться правила единого рынка ЕС, что позволить избежать жесткой границы. Это будет касаться сельскохозяйственной продукции и всех прочих товаров.

В четверг М.Барнье назвал достигнутые договоренности важным этапом, которые, по его мнению, являются "сбалансированными и справедливыми" и учитывают позицию Великобритании.

"Мы организуем упорядоченный выход Соединенного Королевства и гарантируем, что не будет физической границы на острове Ирландия. Мы прокладываем путь для амбициозного партнерства", - заявил М.Барнье.