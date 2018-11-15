Союзные Мэй юнионисты Северной Ирландии выступают за неделимость Британии

Заместитель лидера североирландской Демократической юнионистской партии, союзной премьеру Терезе Мэй, Найджел Доддс заявил, что в контексте Brexit его партия выступает за неделимость Соединенного Королевства.
"Мы либо выступаем за Соединенное Королевство и за его неделимость, либо голосуем за вассальное государство и за разделение Соединенного Королевства; перед нами стоит такой выбор", - сказал он, выступая в палате общин на дебатах после выступления премьера Терезы Мэй по Brexit.
Британский премьер ранее заявляла об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.
Ранее в четверг из-за проекта соглашения по Brexit подал в отставку государственный министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.
Накануне координатор ЕС в переговорном процессе с Великобританией Мишель Барнье, говоря о проекте соглашения между Брюсселем и Лондоном, заявил, что стороны договорились создать "единую таможенную территорию между Евросоюзом и Соединенным Королевством". Благодаря этому Северная Ирландия будет принадлежать той же таможенной территории, что и Великобритания.
Кроме того, на Северную Ирландию будут распространяться правила единого рынка ЕС, что позволить избежать жесткой границы. Это будет касаться сельскохозяйственной продукции и всех прочих товаров.
В четверг М.Барнье назвал достигнутые договоренности важным этапом, которые, по его мнению, являются "сбалансированными и справедливыми" и учитывают позицию Великобритании.
"Мы организуем упорядоченный выход Соединенного Королевства и гарантируем, что не будет физической границы на острове Ирландия. Мы прокладываем путь для амбициозного партнерства", - заявил М.Барнье.
Баку направит ноту протеста Парижу в связи с визитом Саакяна во Францию – МИД Азербайджана
Президент Алиев утвердил госпрограмму на 2019-2022гг по развитию услуг наблюдения Земли посредством спутника «Azersky»
Конференция по борьбе с наркотиками пройдет весной 2019 года в Баку
Министр нефти Венесуэлы с 2019г займет пост президента ОПЕК
Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефтепродуктов на $460 млн
Азербайджан в январе-октябре экспортировал газа на $1,2 млрд
Азербайджан предпринимает серьезные шаги для борьбы с допингом – глава ВАДА
Президент Алиев отправил в отставку ректора БГУ
ГААД получит 6,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе
ИВ Сумгайыта направит около 3 млн манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Шемахинского района Азербайджана отбирает подрядчика для строительства в Шемахе многоквартирного жилого дома
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Топ-менеджеры AZAL станут почетными гостями CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»