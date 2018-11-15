Топ-менеджеры AZAL станут почетными гостями CEO Lunch Baku

Вице-президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев примет участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 27 ноября 2018 года в отеле «Hyatt Regency Baku». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Почетными гостями CEO Lunch Baku также станут директор Международного аэропорта Гейдара Алиева Теймур Гасанов, директор пассажирской авиакомпании ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Джамиль Манизаде, помощник президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» по вопросам международных отношений Паша Кесамански и президент Центра национальной кулинарии Азербайджана (ЦНКА) Таир Амирасланов.

Мероприятие, по словам Тельман Алиева, состоится в результате многочисленных обращений компаний членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». Участники CEO Lunch Baku будут иметь возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компании. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/147-ceo-lunch-baku-27-11-2018

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club,а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club,которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club.Все компании,вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Clubи наоборот.

Основателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.