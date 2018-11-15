Совместное заседание правительств Молдавии и Румынии готовится на следующей неделе в Кишиневе

Совместное заседание кабинетов министров Молдавии и Румынии пройдет 22 ноября в Кишиневе. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского правительства, договоренность об этом достигнута в четверг в ходе телефонного разговора премьеров двух стран Павла Филипа и Виорики Дэнчилэ.

"В ходе заседания предстоит обсудить ряд важных вопросов, в том числе может быть подписано двустороннее соглашение об отмене роуминга. Главы кабинетов министров двух стран поручили специалистам подготовить проект документа по этому поводу",- отмечается в сообщении.

В четверг в Кишиневе состоялось очередное, XI заседание молдавско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На нем председательствовали министры экономики двух стран Кирилл Габурич и Штефан-Раду Опря.

"Мы обсудили практически все основные проекты и направления нашего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, сельском хозяйстве, транспорте", - сказал К.Габурич.

Ш.Р. Опря подтвердил, что члены комиссии с двух сторон "не просто говорили о совместных проектах, но и о путях их скорейшей реализации". "Мы сделали все возможное, чтобы предстоящее совместное заседание правительств было наполнено реальным содержанием и завершилось новыми решениями во благо и Молдавии, и Румынии", - сказал он.

Совместные заседания правительств Молдавии стали проводиться с 2012 года. За все это время было четыре заседания, все они состоялись в Румынии. Последнее заседание состоялось в Румынии весной 2016 года. После этого заседания не проводились в связи с частой сменой правительств в Бухаресте.