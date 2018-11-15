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Внутренняя политика 15.11.2018 19:26

Президент Алиев утвердил госпрограмму на 2019-2022гг по развитию услуг наблюдения Земли посредством спутника «Azersky»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственную программу на 2019-2022гг по развитию услуг дистанционного наблюдения Земли посредством спутника «Azersky».

Соответствующие распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Координатором реализации мер, предусмотренных в программе, определено ОАО «Azerkosmos».

В соответствии с распоряжением, «Azerkosmos» раз в год должно предоставлять президенту и Кабинету министров отчет о реализации госпрограммы.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]