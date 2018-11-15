Президент Алиев утвердил госпрограмму на 2019-2022гг по развитию услуг наблюдения Земли посредством спутника «Azersky»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственную программу на 2019-2022гг по развитию услуг дистанционного наблюдения Земли посредством спутника «Azersky».

Соответствующие распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Координатором реализации мер, предусмотренных в программе, определено ОАО «Azerkosmos».

В соответствии с распоряжением, «Azerkosmos» раз в год должно предоставлять президенту и Кабинету министров отчет о реализации госпрограммы.

Ф.Исазаде